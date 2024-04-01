Изидор рассказал, почему «Зенит» не смог обыграть «Спартак» в матче РПЛ

Нападающий «Зенита» Вильсон Изидор рассказал, почему «сине-бело-голубые» не смогли обыграть «Спартак» в матче 19-го тура РПЛ (0:0).

По мнению футболиста, одолеть соперника петербургской команде помешала длительная работа на сборах.

«Думаю, дело было в том, что мы вернулись после более чем месяца интенсивной работы на сборах, плюс переместились из одной климатической зоны в другую», — цитирует Изидора официальный сайт «Зенита».

Напомним, уже в ближайшую среду, 3 марта, «Спартак» и «Зенит» встретятся в первом матче 1/2 финала Кубка России (Пути РПЛ). Эта игра состоится в Москве и начнётся она в 20:30.