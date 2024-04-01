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Газзаев: «У «Локомотива» складывается дзюбозависимость»

01 Апреля 2024 • 13:53 Комментировать
Ахмат
...
Локомотив Москва
07.04 16:30

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о матче 22-го тура РПЛ, в котором «Краснодар» сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1).

По мнению Газзаева, результат прошедшей игры закономерен, так как ни одна из команд на победу не наиграла.

Также специалист отметил, что «Локомотиву» не хватает забивного форварда.

«Сказывается дзюбозависимость. Москвичи привыкли играть через него, на столба. Игру с «быками» Артём пропускал. Команда Галактионова пыталась искать другие решения впереди», — цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

В 21 туре РПЛ «Локомотив» набрал 33 очка и расположился на пятом месте в турнирной таблице.

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