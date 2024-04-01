Калешин: «По игре «Зенита» и «Краснодара» видно, что это лидеры чемпионата»

Бывший игрок «Краснодара» Виталий Калешин высказался о матчах 22-го тура РПЛ, в которых «быки» сыграли вничью с «Локомотивом» (1:1), а «Зенит» не смог обыграть «Крылья Советов» (1:1).

По мнению Калешина, в прошедших встречах было видно, что играют лидеры чемпионата России.

«Слишком лёгкий гол пропустили («Краснодар»), играя в три центральных защитника. Смотрел и обзор матча «Зенита»: там было достаточно много моментов, вратарь здорово выручил, но не смогли реализовать», — приводит слова Калешина Metaratings.

На сегодняшний день «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от первого «Зенита» на одно очко.