Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал ошибки вратарей в 21-м туре РПЛ.

В матче «Крылья Советов» - «Зенит» (1:1) вратарь гостей Денис Адамов на первых секундах матча ошибся в передаче, после чего хозяева открыли счёт.

А в игре «Динамо» и «Ростова» (1:4) голкипер «бело-голубых» Игорь Лещук похожим образом ошибся вблизи своих ворот, отдавая пас, после чего ростовчане распечатали его ворота.

«Я не знаю, с чем это можно связать. Магнитными бурями, например. Потому что такое нельзя делать игрокам таких команд. Только какая-то аномалия или затмение случилось.

Ты ведь видишь и оцениваешь игру, стоишь в воротах, и я не понимаю, ну как можно отдавать такие передачи? Они явно даются в такую зону, где точно мяч украдут. Масса вариантов есть, кому отдать, в тот момент никто не прессинговал. Я не говорю, что надо было выбивать куда-то, было много вариантов сыграть», — сказал Балахнин.