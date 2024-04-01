Батраков: «Кто главный батя в раздевалке? Назову Диму Баринова и Артёма Дзюбу»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков, дебютировавший за «железнодорожников» в матче против «Краснодара» (1:1), высказался о лидерах московской команды в раздевалке.

Батраков выделил 27-летнего полузащитника Дмитрия Баринова и 35-летнего нападающего Артёма Дзюбу.

«Кто главный батя в раздевалке? Отцом назову Диму Баринова и Артёма Дзюбу. В команде все меня поздравили с дебютом, не было никаких подколов», — цитирует Батракова «Спорт-Экспресс».

После 21 тура РПЛ «Локомотив», набравший 33 очка, расположился на пятом месте в турнирной таблице. От лидирующего «Зенита» «железнодорожники» отстают на восемь баллов.