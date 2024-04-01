Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» выразил мнение, что «Динамо» непозволительно опускаться до такого низкого уровня, если команда борется за чемпионство.

В 21-м туре «бело-голубые» неожиданно с разгромным счётом проиграли «Ростову» (1:4). В турнирной таблице РПЛ «Динамо» осталось на третьем месте с 38 очками. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет три очка.

«За медали они точно будут биться, но шансы на чемпионство у них упали. Команда явно и очевидно провалила игру. Клубу, который борется за медали, тем более за золотые, непозволительно опускаться до такого низкого уровня.

Это не «Ростов» был сильный, а «Динамо» такое слабое. Мы видели детские ошибки, ужасные ошибки, которые стоили матча», — сказал Балахнин.