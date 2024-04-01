Булатов: «При всех проблемах «Спартак» должен обыгрывать «Урал» и «Факел»

Экс-игрок столичного «Спартака» Виктор Булатов высказался о неудачном выступлении «народной команды» в весенней части Российской премьер-лиги. «Красно-белые» потеряли очки в матчах с «Факелом» (0:2) и «Уралом» (0:0).

«При всех проблемах «Спартак» должен обыгрывать и «Урал», и «Факел». У «Спартака», может быть, нет звёздного состава на первое место, но, чтобы побеждать таких соперников, достаточно ресурсов», - передает слова Булатова Metaratings.ru.

После 21 матча чемпионата России спартаковцы набрали 32 очка и занимают шестое место в турнирной таблице. В следующем туре «красно-белые» встретятся с «Динамо». Игра пройдет на «ВТБ Арене» 7 апреля.