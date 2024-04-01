Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» оценил форму команды после трёх матчей в 2024 году.

«Я не скажу, что команда после зимнего перерыва вышла не в форме. Мне показалось, что «Локомотив» каким-то уставшим выглядел. Особенно первый матч после зимы с «Динамо», мне показалось, что они не успели отойти от больших нагрузок. В чём дело, трудно судить, но сейчас «Локомотив» набирает и появляется какая-то свежесть. Надо посмотреть, была ли правильно проведена подготовка команды к возобновлению сезона», — сказал Наумов.

«Локомотив» после зимней паузы не смог выиграть ни одного матча: поражение от «Динамо» (1:2) и ничьи против «Сочи» (2:2) и «Краснодара» (1:1).

В турнирной таблице «железнодорожники» занимают пятое место, набрав 33 очка.