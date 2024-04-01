Баньяц: «Краснодар» продолжает бороться за чемпионство»

Хавбек «Краснодара» Михайло Баньяц пообщался с представителями СМИ после гостевого поединка 22-го тура чемпионата России против московского «Локомотива». Встреча прошла на стадионе «РЖД Арена» и завершилась вничью со счетом 1:1.

«У нас были хорошие моменты в игре с «Локомотивом», но не смогли их реализовать. И это проблема, если мы не забиваем, то соперник наказывает. Мы продолжаем бороться за чемпионство», - передает слова футболиста Metaratings.ru.

После 21 матча на счету краснодарского коллектива 40 набранных баллов. Подопечные Мурада Мусаева отстают от лидирующего «Зенита» на одно очко.