Булатов назвал причину, почему «Спартак» не увольняет Абаскаля

Бывший футболист московского «Спартака» Виктор Булатов поделился мнением о том, кто может заменить испанца Гильермо Абаскаля у руля «красно-белых».

«Навскидку только Черчесов свободен. А Карпин, может, и сам не пойдёт. Поэтому здесь много моментов, которые объясняют затяжку руководства в плане отставки Абаскаля», - передает слова Булатова Metaratings.ru.

В последнем матче «Спартак» у себя дома принимал екатеринбургский «Урал». Встреча завершилась вничью со счетом 0:0. После этого поединка подопечные Абаскаля набрали 32 балла и находятся на шестой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.