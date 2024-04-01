Александр Кержаков рассказал о поиске новой работы

Экс-футболист петербургского «Зенита» и национальной сборной России, а ныне тренер Александр Кержаков высказался о поиске новой работы. По его словам, он ведет переговоры с несколькими клубами.

«Сейчас нахожусь в стадии переговоров и общения с несколькими клубами. Откуда поступают предложения? Не считаю нужным сейчас рассказывать. Все равно это узнается из каких-либо источников», - приводит слова российского специалиста «Чемпионат».

Напомним, что последним местом работы Кержакова был сербский «Спартак» Суботица. Александр покинул этот клуб осенью прошлого года.