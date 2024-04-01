Бонгонда: «Спартак» обязан набирать очки и показывать хороший футбол»

Полузащитник московского «Спартака» Тео Бонгонда высказался об игре команды. В рамках 22-го тура Российской премьер-лиги «красно-белые» на своем поле не смогли победить екатеринбургский «Урал» (0:0).

«Мы обязаны набирать очки и показывать хороший футбол. Победа всегда превыше всего. Ведь если ты не побеждаешь, тяжелее показывать хороший футбол», - передает слова африканского футболиста «Чемпионат».

После 21 матча «Спартак» с 32 очками занимает шестое место в турнирной таблице. В следующем поединке чемпионата «красно-белые» на выезде встретятся со столичным «Динамо».