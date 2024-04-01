Синицын: «Кроме гола, забитого на фарте, «Краснодар» больше ничего не создал в матче с «Локомотивом»

Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын поделился мнением о матче 22-го тура РПЛ, в котором «быки» сыграли вничью с «Локомотивом» (1:1).

По мнению эксперта, «Краснодару» не хватило агрессии в атаке, из-за чего команде не удалось создать большого количества опасных моментов у ворот соперника.

«Кроме гола, забитого на фарте, «Краснодар» больше ничего не создал. Я не помню каких-то моментов», — цитирует Синицына Metaratings.

На сегодняшний день «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, опережая пятый «Локомотив» на семь очков. До конца турнира командам осталось провести по девять матчей.