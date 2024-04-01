Умяров ответил на вопрос, есть ли кризис в «Спартаке»

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров ответил на вопрос, есть ли сейчас кризис в команде.

«Безусловно, что-то идёт не так. Главное - продолжать работать. Уже говорил, нам нужно забивать. Это самое главное, что сейчас нужно», - передает слова футболиста «Чемпионат».

В последнем матче «Спартак» на своем поле принимал екатеринбургский «Урал». Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.

После 21 поединка «красно-белые» набрали 32 балла и находятся на шестой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Следующий матч в РПЛ «народная команда» проведет с «Динамо».