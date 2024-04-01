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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Колосков: «В РПЛ нет явного лидера, который был бы на голову выше остальных»

01 Апреля 2024 • 11:55 Комментировать
Динамо Москва
...
Спартак Москва
07.04 19:30

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о матчах 22-го тура РПЛ, в котором многие лидеры потеряли очки.

По мнению Колоскова, большое количество ничейных результатов говорит о том, что в чемпионате России сейчас нет явного фаворита.  

«Это говорит нам о том, что сегодня явного лидера, который был бы на голову выше остальных в нашем чемпионате, нет, и это хорошо», — приводит слова Колоскова Metaratings.

Напомним, в минувшие выходные «Зенит» и «Краснодар», занимающие первые две строчки в турнирной таблице, сыграли вничью, а третье «Динамо» и вовсе потерпело разгромное поражение от «Ростова» со счётом 1:4.

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Евро-Футбол.Ру,
Вячеслав Колосков

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