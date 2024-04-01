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Деменко: «Игра, которую мы увидели при Мусаеве, ничем не отличается от той, что ставил Ивич»

01 Апреля 2024 • 11:39 Комментировать (1)
Пари НН
...
Краснодар
06.04 16:30

Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко высказался о выступлениях «быков» в нынешнем сезоне.

Напомним, в марте на тренерском мостике «Краснодара» произошли изменения. Сербского специалиста Владимира Ивича сменил Мурад Мусаев, до этого уже работавший в клубе.

По мнению Деменко, концепция игры южан не меняется уже на протяжении многих лет, однако каждый тренер добавляет свои особенности.

«Та игра, которую мы увидели при Мусаеве, ничем не отличается от той, что ставил Ивич. Но Мусаев ставит тех исполнителей, которым Ивич с первых минут не доверял. Концепция игры «Краснодара» заключается в контроле мяча, открывании позиций», — цитирует Деменко «Чемпионат».

После 21 тура РПЛ «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на одно очко.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Максим Деменко Владимир Ивич Мурад Мусаев ещё теги

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Комментарии (1) Все комментарии
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Cruyff
01 Апреля 2024 в 12:32
а ты сам Деменко можешь что-нибудь изменить за неделю прежде чем болтать надо наверное подумать, если есть чем
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