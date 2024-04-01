Аршавин рассказал, что думает о работе Карпина в сборной России

«Посоветуемся с Губерниевым - мы же его поставили. Посоветуемся и скажем общее мнение. Считаю Карпина сильным тренером. Другого тренера для сборной нет. Он хорошо работает», - приводит слова Аршавина «Спорт-Экспресс».