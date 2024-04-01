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Аршавин рассказал, что думает о работе Карпина в сборной России

01 Апреля 2024 • 11:24 Комментировать

Экс-нападающий лондонского «Арсенала» и «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о работе главного тренера сборной России Валерия Карпина.

«Посоветуемся с Губерниевым - мы же его поставили. Посоветуемся и скажем общее мнение. Считаю Карпина сильным тренером. Другого тренера для сборной нет. Он хорошо работает», - приводит слова Аршавина «Спорт-Экспресс».

Контракт Карпина истекает в конце июля. Ранее сообщалось, что РФС планирует предложить специалисту новое соглашение на два года.

В последнем товарищеском матче сборная России на своем поле разгромно победила Сербию со счетом 4:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Аршавин Валерий Карпин Сборная России ещё теги
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