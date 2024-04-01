Чернов: «Футболистам нужно общаться с журналистами даже после поражений»

Защитник «Ростова» Евгений Чернов рассказал о своём отношении к журналистам.

По мнению Чернова, игрокам необходимо уважительно относиться к журналистам, поскольку они являются частью футбола и выполняют свою работу.

«После игр пообщаться приятно, и неважно, мы выиграли или проиграли. Журналисты — часть футбола, поэтому футболистам нужно отвечать даже после поражений», — приводит слова Чернова «Чемпионат».

В текущем сезоне Чернов провёл за «Ростов» 18 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.

После 21 тура РПЛ южане, набравшие 30 очков, занимают девятое место в турнирной таблице. Свой следующий матч команда Валерия Карпина проведёт 6 апреля против «Сочи».