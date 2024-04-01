Журналист Василий Конов посредством своих социальных сетей сообщил о том, что известный футбольный комментатор Георгий Черданцев снялся в кино. Он получил роль в сериале «Казачок».

«Коллега Черданцев теперь в кино. Комедийный сериал Казачок с сегодняшнего дня в вечернем прайме ТНТ. Специально не стал смотреть просмотровки до, включу эфир со всеми», - говорится в публикации Конова.

Напомним, что в настоящий момент Черданцев работает комментатором на телеканале «Матч ТВ».

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