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Батраков рассказал, кто помог ему адаптироваться в «Локомотиве»

01 Апреля 2024 • 10:58 Комментировать
Ахмат
...
Локомотив Москва
07.04 16:30

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков, который дебютировал за «железнодорожников» в матче 22-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:1), рассказал, кто ему помог адаптироваться в команде.

Батраков отметил молодых футболистов «Локомотива», а также капитана команды Дмитрия Баринова

«Больше всех моей адаптации поспособствовали молодые игроки, которые относительно недавно играют на таком уровне — Женя Морозов, Артём Карпукас. Но также очень помог и капитан команды Дмитрий Баринов», — приводит слова Батракова «Чемпионат».

После 22 туров РПЛ «Локомотив» расположился на пятом месте в турнирной таблице, набрав 33 очка. Свой следующий матч «железнодорожники» проведут 7 апреля против грозненского «Ахмата».

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Локомотив Москва Дмитрий Баринов Евгений Морозов Артём Карпукас Алексей Батраков ещё теги

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