Александр Кержаков высказал мнение о «Динамо» после разгрома 1:4

Экс-форвард петербургского «Зенита», а ныне тренер Александр Кержаков поделился мыслями о разгромном поражении столичного «Динамо» от «Ростова» в рамках 22-го тура Премьер-лиги. «Бело-голубые» на своем поле были разгромлены со счетом 1:4.

«Прогресс «Динамо» не удивил. «Динамо» по бюджету, инфраструктуре, футболистам и тренеру - это топ-клуб России. То, что они занимают третье место, меня совершенно не удивляет», - приводит слова Александра «Чемпионат».

После 21 матча чемпионата России «Динамо» набрало 38 баллов и занимает третье место в турнирной таблице. Подопечные Марцела Лички отстают от лидирующего «Зенита» на три очка.