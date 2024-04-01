Мохебби рассказал, как адаптировался в «Ростове»

Форвард «Ростова» Мохаммад Мохебби в разговоре с представителями СМИ поведал о процессе адаптации в российском футболе.

«У меня отлично прошла адаптация в «Ростове». Я в России живу и играю на протяжении семи месяцев. Прекрасно себя здесь чувствую и готов приносить пользу «Ростову» своими действиями», - передает слова нападающего «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Мохебби принял участие в 26 поединках «Ростова», записав на свой счет шесть забитых мячей и пять результативных передач. После 21 матча команда Валерия Карпина набрала 30 баллов и занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.