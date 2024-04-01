Корнеев вынес приговор «Краснодару» в чемпионской гонке

Экс-футболист Игорь Корнеев поделился мнением о вчерашнем матче между московским «Локомотивом» и «Краснодаром» в рамках 22-го чемпионата России. Поединок прошел на стадионе «РЖД Арена» и завершился вничью со счетом 1:1.

«У «Краснодара» ветер дует со всех сторон. «Локомотив» мог забивать 5-6 мячей только в первом тайме. «Краснодар» не был похож на команду, претендующую выиграть чемпионат. Чемпионство - это не про «Краснодар», - передает слова Корнеева «Матч ТВ».

После этого матча «Краснодар» с 40 очками занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «железнодорожники (33) располагаются на пятой позиции.