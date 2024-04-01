Агент: «У Кади не было проблем с Ивичем»

Хелсио Роберто Алиск, агент полузащитника «Краснодара» Кади Боржеса, высказался о работе бразильского футболиста с бывшим главным тренером команды Владимиром Ивичем.

«У Кади не было проблем с Ивичем. Конечно, хотелось играть больше, но это футбол», — цитирует агента Metaratings.

Также эксперт выразил мнение, что «Краснодару» немного не повезло в матче 22-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:1). Агент считает, что «быки» заслуживали одержать победу.

В текущем сезоне Кади провёл за «Краснодар» 25 матчей, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Контракт бразильского футболиста с российским клубом рассчитан до середины 2026 года.