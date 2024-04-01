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«Крылья Советов» ждут возвращения двух важных футболистов

01 Апреля 2024 • 10:35 Комментировать

Защитник Гленн Бейл и полузащитник Бенхамин Гарре могут вернуться на поле в следующем матче «Крыльев Советов». Об этом рассказал спортивный директор клуба Сергей Корниленко.

«Мы очень надеемся, что Бейл и Гарре присоединятся к следующей игре», - передает слова функционера «Спорт-Экспресс».

Напомним, что оба игрока пропустили домашний поединок против петербургского «Зенита». Встреча прошла в Самаре и завершилась вничью со счетом 1:1.

В следующем поединке «Крылья Советов» встретятся на выезде с екатеринбургским «Уралом». Матч состоится 6 апреля.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Сергей Корниленко Гленн Бейл Бенхамин Гарре ещё теги
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