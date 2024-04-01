Карпин — о Билялетдинове: «Один из самых одарённых футболистов»

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин высказался о бывшем полузащитнике национальной команды Динияре Билялетдинове.

«Один из самых талантливых и одарённых футболистов. К сожалению, не реализовал себя на 100 процентов, как мог бы», — сказал Карпин в выпуске на YouTube-канале «Мяч Shorts».

Напомним, Билялетдинов завершил игровую карьеру в 2019 году. Ранее он выступал за «Спартак», «Локомотив», «Рубин» и ливерпульский «Эвертон». В составе сборной России полузащитник сумел стать бронзовым призёром чемпионата Европы 2008 года.

После 21 тура РПЛ «Ростов» Карпина, набравший 30 очков, расположился на девятом месте в турнирной таблице.