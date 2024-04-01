Игрок ЦСКА: «Сделаем всё возможное, чтобы выиграть титул в этом сезоне»

Легионер московского ЦСКА Виктор Давила высказался о шансах своей команды побороться за чемпионский титул в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Будем бороться за чемпионство до конца. Сделаем всё возможное, чтобы заполучить титул в этом сезоне. Мы находим позитивные моменты, благодаря чему набираем очки и догоняем лидеров», - передает слова футболиста «Матч ТВ».

В рамках 22-го тура ЦСКА потерял важные очки, сыграв вничью с «Сочи» - 2:2. «Армейцы» с 33 очками занимают четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Зенита» на восемь баллов.