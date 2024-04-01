Данни рассказал, в чём Роналду хуже Дзюбы

«Роналду чем-то похож на Дзюбу. Тоже всегда улыбается, разговаривает, со всеми шутит. Просто нужно понимать, кто такой Криштиану. У кого шутки лучше? Я думаю, у Дзюбы. Он как клоун», - рассказал португалец на ютуб-канале Kolos.