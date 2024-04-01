Данни рассказал, в чём Роналду хуже Дзюбы

Бывший футболист петербургского «Зенита» Мигель Данни сравнил бывшего одноклубника Артёма Дзюбу со звездным соотечественником Криштиану Роналду.
«Роналду чем-то похож на Дзюбу. Тоже всегда улыбается, разговаривает, со всеми шутит. Просто нужно понимать, кто такой Криштиану. У кого шутки лучше? Я думаю, у Дзюбы. Он как клоун», - рассказал португалец на ютуб-канале Kolos.
В настоящий момент Дзюба является игроком московского «Локомотива». Что касается Роналду, то 39-летний бомбардир выступает в чемпионате Саудовской Аравии за клуб «Аль-Наср». Его контракт рассчитан до лета 2025 года.
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