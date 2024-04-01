Сперцян: «Таблица — это дополнительное давление»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян поделился мнением о том, стоит ли смотреть на турнирную таблицу по ходу чемпионата России.

Напомним, после 21 тура РПЛ «быки» занимают второе место в турнирной таблице, отставая от первого «Зенита» на одно очко.

По словам Сперцяна, таблица может оказывать на игроков дополнительное давление.

«Наше дело играть в футбол. Идти от игры к игре. Каждый матч выигрывать и в конце чемпионата уже смотреть в турнирную таблицу», — приводит слова Сперцяна «Чемпионат».

Свой следующий матч «Краснодар» проведёт 6 апреля против «Пари НН». Начало — в 16:30 по московскому времени.