Батраков высказался о своём дебюте в составе «Локомотива»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков поделился мнением о своём дебюте в составе московской команды, который пришёлся на матч 22-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:1).

«Тяжело выходить в любом матче, а тут я дебютировал с «Краснодаром» — одним из лидеров чемпионата. Я постарался сделать всё, что в моих силах», — приводит слова Батракова «Чемпионат».

Также 18-летний футболист похвалил тренерский штаб своей команды за доверие в столь непростом матче.

Напомним, Батраков вышел на поле на 55-й минуте игры и за оставшееся до конца встречи время отметиться результативными действиями ему не удалось.