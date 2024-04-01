Семшов: «Мусаев будет что-то менять в «Краснодаре»

Бывший полузащитник «Динамо» Игорь Семшов оценил перспективы Мурада Мусаева на посту главного тренера «Краснодара».

Напомним, Мусаев возглавил «быков» в марте, сменив на этом посту Владимира Ивича. Вчера, 31 марта, «быки» под руководством нового тренера сыграли вничью с «Локомотивом» (1:1) в матче 22-го тура РПЛ.

«Невозможно перестроить игру за короткое время. Наверное, у него своё видение, футбола. Безусловно, Мусаев будет что‑то менять. Но не кардинально, а постепенно», — цитирует Семшова «Матч ТВ».

На сегодняшний день «Краснодар» располагается на втором месте в турнирной таблице РПЛ, отставая от первого «Зенита» на одно очко. До конца сезона командам осталось провести по девять матчей.