Фассон оценил вратарскую бригаду «Локомотива»

«В «Локомотиве» отличная вратарская бригада: и Илья Лантратов, и Гиля, и Худяков. Молодые голкиперы подтягиваются. Митрюшкин? Если он придёт, то всё будет в копилочку для команды», - приводятся слова Фассона на страницах «Чемпионата».