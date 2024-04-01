Фассон оценил вратарскую бригаду «Локомотива»

Игрок московского «Локомотива» Лукас Фассон высказался о вратарях команды. Ранее сообщалось, что ряды «железнодорожников» пополнит россиянин Антон Митрюшкин.
«В «Локомотиве» отличная вратарская бригада: и Илья Лантратов, и Гиля, и Худяков. Молодые голкиперы подтягиваются. Митрюшкин? Если он придёт, то всё будет в копилочку для команды», - приводятся слова Фассона на страницах «Чемпионата».
В последнем поединке чемпионата России «Локомотив» на своем поле принимал «Краснодар». Команды поделили очки, сыграв вничью со счетом 1:1. После 21 матча «железнодорожники» занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ.
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