Сперцян: «Шансы обогнать «Зенит» ещё будут»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян после ничьей в матче 22-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1) высказался об упущенной возможности обогнать в турнирной таблице «Зенит».

По словам Сперцяна, «быки» расстроены упущенной возможностью, однако в команде уверены, что шансы обогнать «Зенит» ещё будут.

«Шансы ещё будут. Это футбол. Он интересный. Продолжаем работать. Сейчас приедем домой — не были там около месяца. Посмотрим новые требования», — цитирует Сперцяна «Чемпионат».

На сегодняшний день «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Зенита» на одно очко.