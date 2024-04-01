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Сперцян: «Шансы обогнать «Зенит» ещё будут»

01 Апреля 2024 • 09:17 Комментировать
Пари НН
...
Краснодар
06.04 16:30

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян после ничьей в матче 22-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1) высказался об упущенной возможности обогнать в турнирной таблице «Зенит».

По словам Сперцяна, «быки» расстроены упущенной возможностью, однако в команде уверены, что шансы обогнать «Зенит» ещё будут.

«Шансы ещё будут. Это футбол. Он интересный. Продолжаем работать. Сейчас приедем домой — не были там около месяца. Посмотрим новые требования», — цитирует Сперцяна «Чемпионат».

На сегодняшний день «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Зенита» на одно очко.

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