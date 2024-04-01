Медведев: «Зенит» не буксует и не даёт фору»

Александр Медведев, председатель правления петербургского «Зенита», высказался относительно выступления «сине-бело-голубых» в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.
«Зенит» не буксует и не дает фору. «Зенит» - играет! О том, кто буксовал, а у кого колеса отваливались будем разговаривать в конце чемпионата», - передает слова руководителя «Спорт-Экспресс».
В последнем поединке подопечные Сергея Семака на выезде сыграли вничью с «Крыльями Советов» со счетом 1:1. После этой встречи петербургский коллектив набрал 41 очко и лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги. «Зенит» опережает идущий вторым «Краснодар» на один балл.
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