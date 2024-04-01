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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Александр Кержаков назвал главного претендента на титул в РПЛ

01 Апреля 2024 • 08:45 Комментировать

Экс-футболист петербургского «Зенита» Александр Кержаков поделился мыслями относительно чемпионской гонки в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

«Краснодар» играл хорошо. Вряд ли он стал бы чемпионом, но и так навязал серьёзную борьбу «Зениту» на дистанции. «Зенит» остаётся претендентом номер один на чемпионство», - приводит слова Александра «Чемпионат».

В последнем матче чемпионата России петербургская команда на выезде встречалась с самарскими «Крыльями Советов». Поединок завершился вничью со счетом 1:1. После этого матча подопечные Сергея Семака с 41 очком лидируют в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Кержаков
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