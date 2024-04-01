Александр Кержаков назвал возможную причину увольнения Ивича

Бывший нападающий сборной России и петербургского «Зенита», а ныне тренер Александр Кержаков высказался об увольнении серба Владимира Ивича с поста рулевого «Краснодара».
«Меня это удивило. Но все знают подход владельца клуба к тому, как ему хочется, чтобы играла команда. Наверное, в этом плане что-то не совсем удовлетворяло Сергея Галицкого», - передает слова Кержакова «Чемпионат».
Вместо Ивича командой сейчас руководит Мурад Мусаев. Под руководством нового тренера «быки» расписали ничью с московским «Локомотивом» со счетом 1:1. В настоящий момент краснодарцы занимают второе место в таблице РПЛ.
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