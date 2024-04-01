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​«Матч ТВ» покажет три матча 23-го тура РПЛ

01 Апреля 2024 • 07:49 Комментировать

23-й тур чемпионата России по футболу начнётся в субботу, 6 апреля, и продлится три дня. Общедоступный федеральный телеканал «Матч ТВ» покажет в прямом эфире три матча:

- «Ростов» – «Сочи», встреча состоится в субботу, 6 апреля 2024 года, стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск;

- «Зенит» – «Балтика», матч начнётся в 16:30 по московскому времени в воскресенье;

- «Динамо» – «Спартак», поединок состоится в воскресенье, 7 апреля, начало запланировано на 19:30 мск.

Не пропустите прямые трансляции всех матчей чемпионата России по футболу на нашем спортивном портале.


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Сегодня, 01 Апреля
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