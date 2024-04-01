Булыкин: «Локомотив» мог победить «Краснодар»

В центральном матче 22-го тура чемпионата России московский «Локомотив» на своем поле расписал мировую с «Краснодаром» - 1:1. О результате встречи высказался бывший игрок «железнодорожников» Дмитрий Булыкин.

«Мне понравился этот матч. Интрига сохранялась до последнего. «Локомотив» мог и выиграть этот матч, они играли чуть лучше, чем «Краснодар». Но все-таки ничья справедливый результат», - передает слова Булыкина «РБ Спорт».

После этой встречи «Краснодар» с 40 очками продолжает занимать второе место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «Локомотив» (33) находится на пятой строчке.