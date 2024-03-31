Тормена: «Команда хорошо восприняла новые идеи Мусаева»

Защитник «Краснодара» Витор Тормена ответил на вопрос о работе с новым главным тренером команды Мурадом Мусаевым.

«Очень хорошее впечатление от работы с этим тренером. Вся команда хорошо восприняла новые идеи, подход Мусаева», — приводит слова Тормены «Спорт-Экспресс».

Защитник добавил, что сейчас «Краснодару» необходимо думать о победах и сосредоточиться только на борьбе за золото РПЛ.

В этом сезоне Тормена принял участие в 15 матчах чемпионата России и получил одну желтую карточку.

На данный момент «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ и отстает от «Зенита» на одно очко.