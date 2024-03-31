Тренер «Краснодара» Мусаев: «Мы мечтаем о чемпионстве»

Наставник «Краснодара» Мурад Мусаев поделился комментарием о борьбе за чемпионство в текущем розыгрыше РПЛ.

«Мы думаем о чемпионстве и мечтаем об этом. Но я сказал команде не смотреть на то, как играют наши конкуренты. Мы думаем о себе», — приводит слова Мусаева «Чемпионат».

В нынешнем сезоне чемпионата России «Краснодар» провел 21 матч. В этих встречах «быки» заработали 40 очков и сейчас находятся на второй позиции в турнирной таблице. Отставание команды Мурада Мусаева от лидирующего «Зенита» составляет один зачетный балл.

В 23-м туре РПЛ «Краснодар» встретится в гостях с «Пари НН».