Вратарь «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», в услугах 25-летнего голкипера заинтересованы европейские клубы. По нашей информации, за игрой Сафонова следит неназванный итальянский клуб, а также коллектив из Испании.

В текущем сезоне Сафонов провел 21 матч в рамках Российской премьер-лиги, пропустил 15 голов и восемь раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

Действующий трудовой договор Сафонова с «Краснодаром» рассчитан до 2029 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 18 миллионов евро.