Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сафонов может продолжить карьеру в Европе эксклюзив

31 Марта 2024 • 22:23 Комментировать
Пари НН
...
Краснодар
06.04 16:30

Вратарь «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», в услугах 25-летнего голкипера заинтересованы европейские клубы. По нашей информации, за игрой Сафонова следит неназванный итальянский клуб, а также коллектив из Испании.

В текущем сезоне Сафонов провел 21 матч в рамках Российской премьер-лиги, пропустил 15 голов и восемь раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

Действующий трудовой договор Сафонова с «Краснодаром» рассчитан до 2029 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 18 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Матвей Сафонов трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 31 Марта
22:30
Тренер «Краснодара» Мусаев: «Мы мечтаем о чемпионстве»
11:05
Мостовой: «Если будет время, съезжу к Юрану на стажировку»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ПАРИ НН КРАСНОДАР
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Зидан может возглавить топ-клуб - известно название Хаби Алонсо покинет «Байер» только ради одного клуба Названо имя самого дорогого вратаря мира - его хочет купить «Манчестер Юнайтед» Месси или Роналду: Кто в итоге стал лучшим бомбардиром «эль класико» Роналду снова в списке лучших: Итоги квалификации группового этапа Евро-2024 «Барселона» решила продать форварда за 100 млн евро Холанн может уйти только в два клуба Назван лучший в истории игрок, не выигрывавший Лигу чемпионов, Ибрагимович – в тройке Месси назвал претендентов на «Золотой мяч» 16-летний игрок разочаровался в «Реале»
Карпин врезал по чемпионским амбициям «Динамо»: «Ростов» забил четыре и разгромил «бело-голубых» в Москве «Бавария» начала переговоры с топ-тренером из АПЛ - известно имя Винисиус ответил на вопрос о возможном уходе из «Реала» «Динамо» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Барселона» скромно, но по делу одолела «Лас-Пальмас», проведя больше часа в большинстве Месси или Роналду: Кто в итоге стал лучшим бомбардиром «эль класико» Месси назвал претендентов на «Золотой мяч» «Барселона» готовит трансфер Холанна - названы сроки перехода «Крылья Советов» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Арсенал»: оцениваем, у кого больше шансов на победу в АПЛ
Спортивные новости
Экс-игрок «Локомотива» Антипов: «У Ярославля очень большие шансы на титул» Селиваненко отреагировал на поражение Рыбакиной от Коллинз в финале турнира в Майами «Металлург» стал последним полуфиналистом Кубка Гагарина, обыграв в серии «Спартак» «Локомотив» переиграл «Авангард» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина Канарейкин назвал игрока-открытие этого сезона в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Рубин Рубин
Ахмат Ахмат
2
1
2.17 3.25 3.30
Видео
Окончен
Локомотив Москва Локомотив Москва
Краснодар Краснодар
1
1
2.65 3.45 2.49
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 31 Марта
22:38 · Россия. Премьер-лига
Галактионов: Заставляли «Краснодар» действовать так, как мы хотим
22:37 · Россия. Премьер-лига
Стало известно будущее Антона Миранчука в «Локомотиве» эксклюзив
22:37 · Россия. Премьер-лига
Тарханов — о матче «Локомотив» - «Краснодар»: «Никто не наиграл на победу»
22:35 · Россия. Премьер-лига
Галактионов назвал причину нереализации момента Хамуличем
22:30 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Краснодара» Мусаев: «Мы мечтаем о чемпионстве»
22:28 · Россия. Премьер-лига
Галактионов: «Знали, что такой стандарт «Краснодара» может быть»
22:16 · Россия. Премьер-лига
Мусаев: «Играли до конца до последней минуты, отдали все свои силы, сегодня это самое главное»
22:15 · Россия. Премьер-лига
Мусаев: «Ивич хорошо работал в «Краснодаре»
22:14 · Россия. Премьер-лига
Сперцян высказался о чемпионской гонке в РПЛ
22:09 · Россия. Премьер-лига
Сперцян прокомментировал момент с падением в штрафной «Локомотива»
22:09 · Россия. Премьер-лига
Сперцян: «Мы рады играть под руководством Мусаева»
22:08 · Россия. Премьер-лига
Сперцян: «Мурада Олеговича знаем ещё с детства, поэтому, конечно, мы рады ему, один кулак и до конца»
21:58 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» ответили на вопрос о будущем Абаскаля и Промеса
21:57 · Россия. Премьер-лига
Глушенков: «Пропустили, как обычно, со стандарта, ничего нового»
21:18 · Россия. Премьер-лига
Зазулин: «Не думаю, что «Зенит» вышел на матч с «Крыльями Советов» слишком расслабленным»
Все новости
Рекомендуем