Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что команде сложно играть при отсутствии форварда Артёма Дзюбы.

«Сулейманов вообще не вошёл в игру, очень плохо отыграл матч. Не потому, что он гол забил себе, а потому что вообще выпал из игры. А эта зависимость от высокого нападающего, я про Дзюбу. Она в «Локомотиве» остаётся, и перестроиться не так просто. Именно поэтому команде так тяжело даются голы. Когда Дзюба был в порядке, через него играли, сейчас сложнее с этим. То, что перестраиваются, видно, что игра перестраивается всё-таки. Я думаю, что это придёт. Есть игроки, которые смогут играть при новой схеме или тактике. «Локомотив» на правильном пути, должны найти свою игру и поправить турнирное положение», — сказал Наумов.

В 21-м туре РПЛ «Локомотив» на своём поле сыграл вничью с «Краснодаром». Игра завершилась со счётом 1:1. «Железнодорожники» с 33 очками поднялись на пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России.