В «Спартаке» ответили на вопрос о будущем Абаскаля и Промеса

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал дал свой комментарий о будущем главного тренера Гильермо Абаскаля и нападающего Квинси Промеса.

- Клуб ничего не комментирует. Почему? Мы работаем каждый день, как вы видите, я здесь. Не нужно волноваться, - передаёт слова Амарала «Спорт-Экспресс».

Напомним, Абаскаль руководит московской командой с лета 2022 года, до этого он тренировал швейцарский «Базель».

Промес был арестован в ОАЭ после зимних сборов со «Спартаком». Не исключено, что футболист будет экстрадирован в Нидерланды, где его ожидает тюремное заключение.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, в активе клуба 32 очка.