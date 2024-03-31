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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Радченко оценил шансы «Зенита» стать чемпионом России эксклюзив

31 Марта 2024 • 20:30 Комментировать

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил шансы «сине-бело-голубых» на победу в Российской премьер-лиге.

«Безусловно, больше всех шансов на победу в РПЛ у «Зенита». По основному составу и по игрокам ротации команда выглядит предпочтительнее других. «Зенит» может проиграть только сам себе», – сказал Радченко.

Отметим, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из пяти предыдущих сезонов. В последний раз титул Премьер-лиги выигрывала другая команда в 2018 году – тогда чемпионом становился московский «Локомотив».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Дмитрий Радченко
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