Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил шансы «сине-бело-голубых» на победу в Российской премьер-лиге.

«Безусловно, больше всех шансов на победу в РПЛ у «Зенита». По основному составу и по игрокам ротации команда выглядит предпочтительнее других. «Зенит» может проиграть только сам себе», – сказал Радченко.

Отметим, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из пяти предыдущих сезонов. В последний раз титул Премьер-лиги выигрывала другая команда в 2018 году – тогда чемпионом становился московский «Локомотив».