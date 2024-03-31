Смородская: Не вижу перспектив у «Спартака» с Абаскалем

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о работе Гильермо Абаскаля на посту главного тренера «Спартака».

По мнению эксперта, у «Спартака» нет никаких перспектив под руководством испанского специалиста.

«Абаскаль — наглый манипулятор, который ничего не умеет. Он не может поставить игру, не может поладить с игроками», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

После 21 матча в копилке «Спартака» 32 очка. Такое количество баллов позволяет «красно-белым» занимать лишь пятую строчку в чемпионате России.

В следующем туре «Спартаку» предстоит сыграть на выезде с «Динамо». Матч пройдет 7 апреля.