Бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил шансы «Динамо» в борьбе за чемпионство после поражения от «Ростова» со счётом 1:4.

- После матча с «Ростовом» можно забыть про медали?

- Ещё девять туров впереди. Команда как претендовала на медали, так и продолжает претендовать.

- То есть остаётся надеяться на топ-3?

- Раньше же динамовцы неплохо играли. Зачем делать по одному матчу такие выводы? Если бы победили «Ростов», то были на первом месте. Неудачи бывают.

- «Динамо» выбыло из чемпионской гонки?

- Конечно, теперь о чемпионстве можно забыть. Официально нельзя сказать, что «Зенит» чемпион, но вероятность завоевания очередного титула очень высока. Конечно, «Зенит» – претендент номер один.