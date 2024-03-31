Агент Джикии — об Абаскале: «Не хочу давать субъективные комментарии по этому персонажу»

Агент Вадим Шпинёв, который представляет интересы футболиста «Спартака», высказался о главном тренере столичного клуба Гильермо Абаскале.

«Абаскаль? Не хочу давать сугубо субъективные комментарии по поводу этого персонажа. О «Спартаке» или хорошо, или никак», — приводит слова агента издание Sport24.

На данный момент «Спартак» находится на пятой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке команды Абаскаля 32 набранных очка после 21 матча.

Действующий трудовой договор 34-летнего испанского специалиста со столичным клубом рассчитан до середины следующего года.