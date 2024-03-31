Агент Джикии рассказал о договорённости со «Спартаком»

Вадим Шпинёв, агент защитника столичного «Спартака» Георгия Джикии, ответил, есть ли сейчас у игрока предложение по новому контракту от «красно-белых».

«Мы договорились, что до конца чемпионата этот вопрос не обсуждаем», — цитирует Шпинёва Sport24.

По словам агента, он честно сказал на сборах гендиректору «Спартака» Олегу Малышеву, что будет делать свою работу и искать варианты для Джикии. При этом Шпинёв отметил, что сам Джикия ни с кем не контактирует и полностью сосредоточен на «Спартаке».

Джикия защищает цвета «красно-белых» с 2017 года. В нынешней кампании футболист появился на поле в десяти встречах во всех турнирах и не отметился результативными баллами.

Трудовое соглашение 30-летнего Джикии со «Спартаком» рассчитано до конца текущего сезона.

Агент — о будущем Джикии: «Диалог идёт не только со «Спартаком»