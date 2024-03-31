Агент — о будущем Джикии: «Диалог идёт не только со «Спартаком»

Вадим Шпинёв, агент капитана московского «Спартака» Георгия Джикии, ответил на вопрос о будущем футболиста.

«Со своей стороны я провожу работу, связанную с дальнейшим трудоустройством. Диалог идет не только со «Спартаком». Я имею право делать свою работу, так как я — агент», — заявил Шпинёв Sport24.

Агент отметил, что рассматривает предложение не только от российских клубов. По словам Шпинёва, к Джикии есть интерес из Турции.

В текущем сезоне 30-летний футболист принял участие в десяти матчах во всех турнирах и получил две желтые карточки.

Действующий контракт Джикии со «Спартаком» истекает в конце мая этого года.