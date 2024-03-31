Бывший главный тренер молодёжной сборной России Дмитрий Хомуха в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил шансы команд на победу в Российской премьер-лиге.

«Нет сегодня шансов на победу в РПЛ больше, чем у «Зенита». У Семака длинная скамейка и множество игроков ротации, которые при выходе на замену могут усилить игру. У других команд таких футболистов меньше, чем у «Зенита». Лично меня не расстраивает гегемония Санкт-Петербурга. Такая же закономерность есть и в Германии. Там «Бавария» 11 лет подряд становилась чемпионом. Чтобы навязать борьбу гегемону, надо грамотно организовать работу клуба в целом. «Спартак», «Краснодар» и ЦСКА потенциально могут бросить перчатку «Зениту», но на сегодня у этих клубов тоже много внутренних проблем», – сказал Хомуха.

«Зенит» становился чемпионом России в каждом из пяти предыдущих сезонов.